Juventusnews24.com - Hernanes, squalifica incredibile in Prima categoria: l’ex Juve fermato per 8 giornate! Cos’è successo

di RedazionentusNews24di 8in! Provvedimento ai danni del: eccoOttodiperin seguito all’acceso diverbio avuto con l’arbitro in un match dintus, attualmente in forza al Sale, non ha accettato la decisione e ha protestato con veemenza, causando l’intervento del direttore di gara. Di seguito la nota del Giudice Sportivo sulSerie A.COMUNICATO – «Nello specifico il giocatore, a seguito della concessione di un rigore in favore degli avversari, si avvicinava correndo all’arbitro e protestava con veemenza ponendosi faccia a faccia con lui. L’arbitro decideva quindi di ammonirlo, madi poter esibire il cartellino giallo il giocatore colpiva il cartellino e lo faceva cadere a terra.