Bollicinevip.com - Helena Prestes sulla rottura con la madre: “Non mi ha più parlato perché…”, il racconto commuove

Toccantedi, cosa ha detto al GFAl Grande Fratellosvela perché lei e lanon si parlano piùNella notte al Grande Fratello durante un momento di confidenze con Zeudi Di Palmahadel suo turbolento rapporto con la.Le due non si parlano da anni, all’ex Miss Italia la gieffina ha detto che è stata laad interrompere il loro rapporto dopo la sua partecipazione all’Isola dei famosi. Il motivo? Questo è ciò che ha raccontato: “Le cose con miasono molto complicate. Lei ha scelto di non starmi più vicino. Appena sono uscita da L’Isola dei Famosi il mio ex compagno voleva un figlio e io volevo mettere da parte qualcosa.”(Screen Mediaset Infinity)La modella brasiliana ha aggiunto: “Ho sentito miae le ho detto ‘mamma non posso più mandarti i soldi’.