Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 | la spiegazione del finale della saga

e i2: ladele i2 (qui la recensione), il film conclusivo del franchise didiretto da David Yates, ha visto Voldemort (Ralph Fiennes) sconfitto e Hogwarts trionfare, ma ha lasciato alcune domande in sospeso, dal perché(Daniel Radcliffe) non sia morto al perché abbia spezzato la Bacchetta di Sambuco e fino al perchéha finito per chiamare suo figlio anche con il nome di Severus Piton (Alan Rickman), il professore che lo ha maltrattato durante tutto il periodo trascorso a Hogwarts. Prima di tutto ciò, poiché la maggiordel film è dedicata alla battaglia di Hogwarts, le scene sono piene di momenti di suspense, di dolore per la perdita di alcuni personaggi importanti e di ansia per la vittoria dinel duello con Voldemort.