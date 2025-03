Ilfattoquotidiano.it - “Hanno rubato anche le casseforti dei giocattoli dei bimbi. Hanno svaligiato casa mentre festeggiavo mio figlio”: l’influencer Tara Maynard disperata

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un giorno felice si è trasformato in un vero e proprio incubo. Brutta avventura perche ha denunciato sui suoi social una grave episodio di furto. La donna era uscita con ilpiù piccolo per festeggiare degnamente il suo 12esimo compleanno, ma al rientro a, dopo poche ore, l’amarissima sorpresa. Laera stata completamente svaligiata.famosa perché è sposata con il calciatore Nicky, attaccante del Winsford Utd., edue figli, Camden e Trey. Dopo essere tornati atrovato l’interadi famiglia saccheggiata dai ladri, che nonnemmeno lasciato intatte le stanze dei bambini.In un video pubblicato su Instagram,ha trattenuto le lacrimefaceva una panoramica di un armadio mezzo vuoto e capovolto, e ha detto: “Beh, vi dico cosa vi fa lavorare sodo, ragazze, e uscire a cena per il dodicesimo compleanno di vostro