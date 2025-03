Juventusnews24.com - Hancko Juve, c’è già un accordo di massima! Nuove conferme sul difensore del Feyenoord. Rivelazione

di RedazionentusNews24, c’è già undi! Lasul futuro deldelnel mirino del club bianconeroFabiana Della Valle, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha fornito un importante aggiornamento di calciomercatosull’obiettivo. Le parole sul mercato dei bianconeri.– «C’è undiper l’addio a giugno. Anche perché ilha già scelto la. Questo è un investimento che lavuole fare al netto del fatto che in difesa rientrerà anche Bremer, in più Kalulu che comunque laha intenzione di riscattare. C’è Kelly che in questo momento sta facendo bene, sta dimostrando di essere più affidabile da centrale che non da terzino. Poi ci sarà Gatti, al netto di qualche possibile partenza.