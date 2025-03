Spazionapoli.it - “Ha fatto due regali al Napoli”, l’ex azzurro sotto accusa: che attacco

Pesante critica al: “Hatto duealla sua vecchia squadra”,incredibile in diretta!Il, come ha abituato tutta la sua storia durante l’era De Laurentiis, prosegue il suo cammino in stagione nonostante gli addii, non facendosi fermare da un calcio che oramai non prevede più bandiere.Gli exnon se la sono passati proprio bene, tra l’altro, nella giornata di ieri. Zielinski ha infatti sbagliato un calcio di rigore nella gara (ugualmente vinta) dalll’Inter contro il Feyenoord, mentre Kvaratskhelia si è visto annullare per un fuorigioco millimetrico un gol pazzesco nella partita persa contro il Liverpool.Zielinski: dura criticaLe critiche più pesanti sono arrivate a Piotr Zielinski. Il polacco non sta di certo brillando nella sua avventura all’Inter e il rigore sbagliato non rasserena il clima attorno a lui.