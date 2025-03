Amica.it - Gwyneth Paltrow, gli auguri a Chris Martin sono un’ispirazione

Una foto e una tenera dedica su Instagram a testimonianza che sì, l’amicizia tra ex esiste e può tramutarsi in un rapporto solido e duraturo.ha voluto augurare buon compleanno all’ex maritopubblicamente, con una dedica che ha colpito al cuore.ha soffiato su 48 candeline il 2 marzo scorso, eha voluto celebrare la ricorrenza conspeciali: «Buon compleanno all’uomo che mi ha dato questi bellissimi, meravigliosi esseri umani. Ti amiamo,», ha scritto l’attrice su Instagram condividendo due foto in cui il frontman dei Coldplay posa con Apple, 20 anni, e Moses, che ne compirà 19 tra un mese.La love story da fiaba traL’attrice e il cantante siincontrati per la prima volta nel 2002, nel backstage di un concerto dei Coldplay, e un anno dopo sisposati in una cerimonia top secret e privatissima a Santa Barbara.