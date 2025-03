Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Mission: Impossible - Rogue Nation, Giovedi 6 Marzo 2025

sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, "", il quinto capitolo della spettacolare saga d’azione con Tom Cruise nei panni dell’agente segreto Ethan Hunt. Questa volta, la squadra dell’IMF si trova a fronteggiare il Sindacato, un'organizzazione criminale segreta formata da ex agenti di élite che mirano a destabilizzare il mondo attraverso attentati e operazioni clandestine. Con un ritmo serrato, spettacolari sequenze di inseguimento e stunt mozzafiato, il film conferma il marchio di qualità della saga, mantenendo alta la tensione dall’inizio alla fine.