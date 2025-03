Lettera43.it - Guerra in Ucraina, Meloni: «No all’invio di soldati italiani»

Durante il Consiglio straordinario a Bruxelles, la presidente del Consiglio Giorgiaha commentato le dichiarazioni di Vladimir Putin su Emmanuel Macron, affermando: «Il presidente francese come Napoleone? In questo momento non serve rispondere, mi sembrano manifestazioni verso il proprio pubblico». La premier ha ribadito l’importanza di trovare una soluzione efficace per la pace, sottolineando che «in questi tre anni tutti gli sforzi che noi abbiamo fatto erano per arrivare a una pace giusta, a una pace che avesse delle regole e oggi che grazie a quel lavoro ci sono le condizioni, perché se noi non avessimo supportato l’oggi non staremmo parlando di pace».: «Si può pensare all’estensione dell’articolo 5 della Nato all’»Sul tema della difesa,ha espresso scetticismo riguardodi truppe europee, affermando che «sono molto molto perplessa, non la considero una cosa efficace.