Guerra in Ucraina, Lavrov contro Macron: «Lui è come Hitler o Napoleone»

Sergeyha paragonato il presidente francese Emmanuele Adolf. Il ministro degli Esteri russo ha spiegato che «loro affermavano apertamente» di voler sconfiggere la Russia. E secondo lui«apparentemente vuole la stessa cosa, ma dice che è necessario combattere la Russia affinché non sconfigga la Francia» e che «la Russia rappresenta un pericolo per la Francia e l’Europa». A riportarlo è stata la Tass. Ma l’attacco dinon è finito perché in una conferenza stampa dopo i colloqui con Amon Murwira, ministro degli Esteri dello Zimbabwe, se l’è presa anche con Keir Starmer.Il presidente francese Emmanuel(Getty Images).: «Hanno calpestato i confini della decenza»ha parlato dell’idea die Starmer di proporre al presidente degli Stati Uniti Donald Trump un documento con le condizioni per la tregua tra Russia e