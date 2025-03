Casertanews.it - Guasto alla rete idrica, 5 strade senz'acqua per mezza giornata

Leggi su Casertanews.it

di San Cipriano d’Aversa. Come fatto sapere dell’azienda incaricata del servizio al Municipio, è stata registrata una rottura all’impianto. Per consentire la riparazione, l’erogazione dell’sarà sospesa domani, 7 marzo, in diverse arterie. Rubinetti quindi a secco.