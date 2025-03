Quicomo.it - Guardia di finanza: al via il maxi concorso nazionale per 1.198 allievi marescialli

Leggi su Quicomo.it

Ladiha indetto ilper titoli ed esami per l’ammissione di 1.198al 97° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti, per l’anno accademico 2025/2026. Il bando è rivolto ai cittadini italiani che abbiano compiuto il 17° anno di età e che non.