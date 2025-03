Oasport.it - GTWC Europe, Max Verstappen.com Racing al debutto tra le 59 auto presenti

Maxsbarca con la propria squadra nel mondo delle ruote coperte all’interno del GT World ChallengePowered by AWS. Il team del quattro volte campione del mondo di F1 correrà con un’Aston Martin Vantage AMR EVO GT3 in Gold Cup nelle sfide Endurance e con una Ferrari 296 GT3 in PRO nelle cinque tappe Sprint del prestigioso campionatoo GT indetto da SRO.Thierry Vermeulen, figlio del manager di Max Raymond Vermeulen e l’inglese Chris Lulham sono attesi nei dieci appuntamenti previsti, la coppia verrà raggiunta nell’Endurance Cup dal pluricampione della Porsche Carrera Cup GB Harry King.Non solo Max.comnel, logo già presente tra l’altro negli ultimi anni nella Sprint Cup con una delle due Ferrari di Emil Frey. La compagine elvetica sarà ancora protagonista per il terzo anno consecutivo, mentre la gestione dell’Aston Martin sarà affidata a 2 Seas Motorsport.