Grottaglie | corso di fotografia digitale Dalla prossima settimana

Di seguito il comunicato:Dopo il grande successo della prima edizione, CREA! Laboratorio Urbano è lieto di annunciare CREA! Memories 2.0, ilbase diche torna con un’edizione ancora più ricca e coinvolgente.A partire dal 13 marzo, ilguiderà i partecipanti in un performativo di otto lezioni teorico-pratiche, con l’obiettivo di fornire competenze tecniche essenziali e sviluppare un approccio sul campo alla. Ogni lezione, della durata di due ore, si terrà presso il Laboratorio Urbano CREA! a(TA), in via Mastropaolo 123.Un’opportunità imperdibile per giovani appassionati under 35 perchè totalmente gratuito: ilrientra tra le azioni previste nel piano attuativo di “Galattica – Rete Giovani Puglia”, misura promossa dall’assessorato alle politiche giovanili della Regione Puglia e da ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione), progetto che il Comune diporta avanti da ormai un anno e mezzo con partner AWA A.