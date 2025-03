Veronasera.it - Grido d'aiuto della sindaca Gaiulli: «Sotto scacco per problemi di viabilità»

Leggi su Veronasera.it

Ladi Peschiera del Garda Oriettalancia un nuovo appello alla prefettura di Verona per la convocazione di un tavolo di lavoro con Gardaland in cui mettere a punto un piano viabilistico per la stagione. «Non so più a chi chiedere», ha dichiarato la prima cittadina.La.