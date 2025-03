Grave malore in azienda a Baranzate, operaio portato in ospedale in condizioni critiche

Leggi su Ilnotiziario.net

Unha colpito questa notte un uomo che era al lavoro in un’di. L’emergenza è scattata poco dopo l’1,30 e ha fatto intervenire nella zona industriale di via Stella Rosa a, un’ambulanza con il supporto di un’auto medica. I soccorsi erano per un uomo di 50 anni, che era al .