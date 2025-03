Lapresse.it - Grande Fratello stasera in diretta, sorpresa al televoto: le anticipazioni

Iltorna in, giovedì 6 marzo, con una nuova puntata in prima serata su Canale5. Cresce l’attesa per l’importante verdetto del, che stabilirà chi dovrà abbandonare la casa tra Chiara, Mariavittoria, Stefania e Federico.Lanascosta nelDurante la serata i concorrenti saranno convinti di fare le normali nomination ma, invece, daranno il via a un meccanismo che porterà, nella prossima puntata, alla proclamazione del terzo finalista. Shaila, ancora in crisi a causa della consapevolezza dei limiti del suo rapporto con Lorenzo, riceverà la visita della mamma Luisa che ha bisogno di dirle cose importanti.Mariavittoria, nel corso di questi sei mesi, ha sempre dato l’impressione di essere una professionista e donna risolta. Negli ultimi giorni, invece, si aperta e ha raccontato le sue fragilità.