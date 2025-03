Isaechia.it - Grande Fratello, Nikita Pelizon e il video dall’ospedale: “Ecco cosa ho e cosa mi faranno durante l’operazione”

Leggi su Isaechia.it

Poco prima dell’intervento al cuore, vincitrice della settima edizione delVip, ha voluto mettersi in contatto con i suoi follower.L’influencer ha avviato una diretta Instagram dalla camera d’ospedale, il San Donato a Milano, dove due cardiologi effettueranno la delicata operazione. “Ciao ragazzi, sono qua al San Donato, mi hanno dato una camera bellissima, sono estremamente grata, è tutta azzurra“, ha esordito, nelcaricato sui social, accompagnato dalla didascalia: “A poche ore dalche non si poteva non fare.Dai che si torna a spingere!“. Poi, ha spiegato:Mi opereranno subito ma lapiù bella è che non sono da sola, sono venuti amici a trovarmi, siamo stati insieme fino a poco fa. Sto bene, avevo l’ansia una settimana fa però adesso sono abbastanza tranquilla, nel senso che non vedo l’ora di operarmi proprio perché non vedo l’ora di tornare a fare una vita attiva, era impossibile ormai fare una vita come quella che facevo prima.