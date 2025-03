Isaechia.it - Grande Fratello, nel daytime in onda le immagini dello psicodramma di Tommaso e Mariavittoria: le lacrime disperate (Video)

Gli ultimi giorni sono stati piuttosto difficili per i due inquilini delMinghetti eFranchi.I due ragazzi, che hanno intrapreso una storia d’amore all’interno della Casa, nell’ultimo periodo hanno dovuto fare i conti con alcuni battibecchi piuttosto accesi.L’ultimo dei quali si è consumato dopo la trentaseiesima puntata del reality, andata inlunedì sera (QUI il resoconto). In occasione delle nomination, infatti,ha nominato Chiara Cainelli, accusandola di essere stata la colpevole dell’eliminazione di Mattia Fumagalli, a cui la dottoressa era molto legata, ma Chiara ha affermato che secondo lei la nomination sarebbe dovuta alla gelosia nei confronti di.Da questa nomination, dopo la puntata, si è scatenato un acceso scontro tra, con la gieffina che ha accusato il fidanzato di non andare mai in suo aiuto durante i momenti di difficoltà (ve ne abbiamo parlato QUI).