Isaechia.it - Grande Fratello, le anticipazioni della trentasettesima puntata: torna in Casa la mamma di Shaila

Questa sera andrà in onda su Canale 5 ladel, il reality show condotto da Alfonso Signorini con la presenza in studio di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nei panni di opinioniste e di Rebecca Staffelli in quelli di esperta del web e dei social.La finale si avvicina sempre di più e i nervi tra i gli inquilinipiù spiata d’Italia si fanno sempre più tesi: questa sera, oltre alla consueta nomination, verrà dato il via anche ad una speciale catena che decreterà l’elezione del terzo finalista, che si andrà ad aggiungere a Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato.Gatta, invece, riceverà nuovamente la visitaLuisa, che ha importanti cose da comunicarle. Ecco tutte letratte dal comunicato ufficiale:Questa sera l’importante verdetto del televoto.