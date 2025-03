Isaechia.it - Grande Fratello, la madre di Tommaso Franchi e le parole al veleno contro Maica Benedicto: ecco cos’è successo

Ladi, concorrente del, ha commentato la sconfitta dinella puntata finale del Gran Hermano Duo.Come ricorderete, lo scorso ottobre ile il Gran Hermano diedero il via ad un esperimento che prevedeva la collaborazione tra i due format del celebre reality show. Quindi la concorrente della versione spagnola del format, una modella spagnola di 25 anni, aveva lasciato Madrid per entrare nella Casa più Spiata d’Italia. D’altra parte Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato trascorsero qualche giorni nella Casa del Gran Hermano.Durante la sua permanenza in Italiasi era avvicinata particolarmente ache, una volta entrato nella Casa del Gran Hermano per raggiungerla, aveva però chiarito di essere interessato solo alla coinquilina Mariavittoria Minghetti.