Superguidatv.it - Grande Fratello, il confronto tra Alfonso e Lorenzo: “lascia Chiara fuori dalla tue dinamiche” | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

E’ tempo ditracasa delSignorini invitare la casa per raggiungerlo in studio.contro: “hai creato la dinamica di gelosia di Shaila versosi ritrovano nello studio delper unfaccia a faccia. “Partofine: dopo che ti ho detto quelle cose mentre tu eri in confessionale hai raccontato a tutti quello che ti ho detto, ma non l’hai raccontato come le ho dette. Hai insinuato gelosia, come se non mi fidassi di lei. Parlavo esclusivamente di te, del tuo comportamento, non di, mi fido al 100%, la amo, lei non c’entra niente, parlo esclusivamente di te. Tu hai iniziato a creare la dinamica della gelosia di Shaila verso, ti sei creato le tue cose vere o false ok, ma se ci metti una terza persona in mezzo quelle cose se le prende anche lei” – sono le parole di