Isaechia.it - Grande Fratello, Helena racconta per quale motivo la madre ha smesso di parlarle dopo il suo ritorno da L’Isola dei Famosi

Una delle protagoniste indiscusse dell’attuale edizione delè sicuramentePrestes, che in questi mesi ha fatto più volte discutere, prima per il suo rapporto con Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma e poi per la rivalità con Shaila Gatta e gli scontri con Jessica Morlacchi.In questi mesi, però,ha avuto anche modo dirsi e di parlare del suo difficile rapporto con la famiglia e in particolare con sua, con laha interrotto i rapportila sua partecipazione adei.Mentre si trovava in Honduras, infatti, la modella aveva ricevuto un dolce video messaggio da parte della, maquell’esperienza le cose tra loro sono cambiate e i rapporti incrinati.Nelle scorse ore,hato ciò che è accaduto in questi anni a Zeudi, svelando anche i motivi per cui il rapporto con lasi è interrotto bruscamente: stando a quantoto, la Prestes e il suo ex fidanzato, avevano in progetto di avere un figlio e per questo la ragazza aveva iniziato a mettere da parte un po’ di soldi, avvisando lache non sarebbe più riuscita ad inviarle mensilmente dei soldi come fatto fino a quel momento.