Tvzap.it - “Grande Fratello”, crisi profonda tra Tommaso e Mariavittoria: cosa succede

Leggi su Tvzap.it

News Tv. Nuovatraalche è culminata in una pesante lite. La coppia sta vivendo un momento difficile all’interno del reality show di Canale 5. In particolare,ha espresso tutto il suo disappunto per il modo in cui viene trattato dalla fidanzata. Le urla del ragazzo hanno suscitato i dubbi dei telespettatori che ora si chiedono in che modo andrà avanti il loro rapporto.è successo esattamente? E come ha reagito? (Continua dopo le foto)Leggi anche: “”, il suo ingresso fa impazzire tutte:Leggi anche: “”, Lorenzo non regge e crolla dopo le ammissioni di Shaila“”, pesante lite tra: cos’è successosono stati al centro di una lite furibonda nella giornata di ieri.