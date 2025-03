Tvzap.it - “Grande Fratello”, chi sarà il prossimo a uscire: risultati dei sondaggi

Leggi su Tvzap.it

News tv. “”, chiildei– Chi abbandonerà la Casa del “”? Durante l’ultima diretta sono finiti in nomination “solo” in quattro. Uno tra Federico Chimirri, Stefania Orlando, Chiara Cainelli e MariaVittoria Minghetti lascerà definitivamente il programma in onda su Canale 5, visto che nessuno di loro possiede il bonus per rientrare. Scopriamo cosa dicono i. ( dopo le foto)Leggi anche: Eleonora Giorgi, la decisione sulle sue ceneri: parla il figlio AndreaLeggi anche: ‘Proposta indecente a Shaila’: Mariavittoria smaschera Lorenzo e svela il suo piano segreto al “GF”“”, chiildeiDurante l’ultima puntata del, andata in onda lunedì 3 marzo 2025, la Casa ha vissuto momenti ditensione con due eliminazioni inaspettate: Maria Teresa Ruta e Mattia Fumagalli hanno dovuto infatti abbandonare il gioco.