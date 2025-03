Superguidatv.it - Grande Fratello, chi è uscito ieri sera giovedì 6 marzo 2025? | Video Mediaset

, chi è? Durante la trentasettesima puntata del reality show, Alfonso Signorini ha comunicato ai concorrenti il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Stefania Orlando, Mariavittoria Minghetti, Chiara Cainelli e Federico Chimirri?Chi è stato eliminato al? Puntata del 6E’ il momento di scoprire il primo verdetto del televoto del. Alfonso Signorni ha la busta con i nomi dei primi due concorrenti salvi. “Allora giusto per spezzare la tensione vediamo chi si salva: il pubblico ha deciso che tra Chiara, Federico, Mariavittoria e Stefania l’avventura continua per Stefania. E insieme a Stefania si salva anche Chiara” – comunica Signorini.Federico Chimirri eliminato dalla casa delIn lizza per l’eliminazione restano Mariavittoria e Federico.