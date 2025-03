Metropolitanmagazine.it - Grande Fratello, anticipazioni del 6 marzo: la proclamazione del terzo finalista

Nuovo appuntamento con “”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini in onda stasera 6su Canale 5., il televoto del 6Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. Questa sera l’importante verdetto del televoto. Chi dovrà abbandonare il gioco tra Chiara, Mariavittoria, Stefania e Federico? Durante la serata i concorrenti saranno convinti di fare le normali nomination ma, invece, daranno il via a un meccanismo che porterà, nella prossima puntata, alladel.Shaila, ancora in crisi a causa della consapevolezza dei limiti del suo rapporto con Lorenzo, riceverà la visita della mamma Luisa che ha bisogno di dirle cose importanti.