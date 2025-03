Superguidatv.it - Grande Fratello, Alfonso si confronta con Chiara e Javier: cosa è successo? | Video Mediaset

Alsidapprima cone poi. L’ex concorrente di Temptation Island ha qualda dire alla fidanzata e all’amico.siconfuori dalla casa delsicon la fidanzataentrata nel triangolo amoroso con Lorenzo e Shaila. “Ho capito quello che ha dettoe mi è più chiaro. So che l’amicizia tra me e Lorenzo è solo amicizia e non c’è niente di malizioso” – dice. Dallo studiola rassicura: “penso che hai ascoltato le mie parole, mi fido al 100% di te, so i progetti che abbiamo, ti sto aspettando, ma devo anche dirti dal momento in cui Lorenzo crea questa dinamica, questa per me è una protezione. Sono contento che hai le amicizie, ma devi sapere quando si creano queste dinamiche le cose possono essere viste in maniera differente.