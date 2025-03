Graduatoria interna di istituto 2025 26 | scuole al lavoro sui nuovi punteggi Pubblicazione entro il 9 aprile per i docenti LO SPECIALE

Leggi su Orizzontescuola.it

L'Ipotesi di Contratto per la mobilità del personale docente, ATA ed educativo per il triennio/28 presenta delle novità per le GRADUATORIE INTERNE DI, in cui vengono inseriti annualmente idi ruolo dell'istituzione scolastica interessata, ai fini dell'individuazione dell'eventuale docente perdente posto in caso di contrazione dell'organico per l'anno successivo. Ecco tutte le regole. L'articolodi/26:alsuiil 9per iLO