Scuolalink.it - GPS Sostegno I Fascia: titolo d’accesso, abilitazione e punteggio

Leggi su Scuolalink.it

L’inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) di primaper ilsegue criteri ben definiti relativi ale all’. Ilattribuito varia in base alla specializzazione conseguita e ai percorsi abilitanti seguiti.I docenti che si inseriscono nella primadelle GPS per il. GPSScuolalink.