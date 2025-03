Fanpage.it - Governo diviso sul piano europeo per le armi. Lega: “Esercito Ue servirà a punire chi non obbedisce”

La proposta dell'Unione europea per undi riarmo che mobiliti fino a 800 miliardi di euro ha spaccato ilMeloni: lasi schiera apertamente contro, mentre Forza Italia e Fratelli d'Italia sono favorevoli. Fanpage.it ha interpellato diversi esponenti del centrodestra. Per il senatore Borghi (), l'esercito"serve come arma di coercizione al suo interno".