Golf, Ding e Smith si dividono la vetta dopo R1 del Joburg Open. Laporta bene a -3

La prima giornata del, torneo che si sta disputando a Johannesburg, in Sudafrica, si chiude con una coppia al vertice. Il cinese Wenyie l’inglese Jordansono riusciti a regolare tutto il resto del field e a prendersi la leadership con un ottimo -7 di giornata. L’asiatico, attuale numero 527 del mondo e 36 della Race to Dubai,aver piazzato un ottimo risultato in Kenya due settimane fa (si posizionò 20esimo), ha ingranato subito la marcia giusta realizzando 4 birdie sulle prime e 3 sulle seconde senza alcun tipo di errore. Anche, lontano dai campi dadal 9 febbraio quando si ritirò dal Qatar Masters, è sceso sul tee della 1 con il piglio giusto. Bogey-free-round e co-leadership.Il terzo posto, tuttavia, non è affatto lontano. Un gruppo, composto dal tedesco Nicolai Von Dellingshausen, i sudafricani Malcom Mitchell e Jayden Schaper e gli inglesi Marco Penge e Callum Tarren si trova ad un solo colpo di distanza a -6.