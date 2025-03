Ilfattoquotidiano.it - Gli usurai di Reggio Emilia che nascondevano i soldi anche nel filtro della lavatrice. Arrestato un imprenditore: “Tassi fino al 177 per cento”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Usura, estorsioni, minacce: non c’è pace adove gli espertifalsa fatturazione e dei prestiti in contanti cond’interesse stratosferici continuano imperterriti le loro attività illecitequando sono agli arresti domiciliari. A farne le spese imprenditorini in difficoltà economiche che accettano le vie brevi per averee si risvegliano nell’incubo. Sessanta uominiGuardia di Finanza die del Servizio di contrasto alla criminalità organizzata hanno eseguito perquisizioni e arresti con 413mila euro di sequestri preventivi. È la cifra equivalente all’ammontare degli interessiche gli imprenditori locali sono stati costretti a pagare una volta ottenuto il prestito.In un caso 30mila euro in contanti hanno generato 103mila euro di interessi, con un tasso accertato dalla GdF del 172,50%.