Gli Usa smantellano una potente rete di cybercrime cinese

Ieri il dipartimento di Giustizia statunitense ha accusato 12 cittadini cinesi di far parte di una sofisticatadi hacker incaricati di rubare dati da aziende, organizzazioni e privati negli Stati Uniti, per poi venderli al governoe ad altri acquirenti. Le due incriminazioni, emesse da New York e Washington, rivelano l’esistenza di un “mercato nero” degli hacker a noleggio, ideato per garantire al governo di Pechino quella che viene definita “plausibile negazione”, ovvero un modo per rendere più difficile per le vittime e le autorità dei Paesi target provare il coinvolgimento.Le indagini si sono concentrate in particolare sul ruolo della società i?Soon, i cui dipendenti – spesso operanti in autonomia oppure seguendo ordini specifici – hanno violato account email, telefoni cellulari, server e siti web.