Ilgiornale.it - "Gli uomini sono privilegiati, come le donne bianche". L'attacco a tutto campo di Elena Cecchettin

Leggi su Ilgiornale.it

Per, la nostra società non deve interrogarsi sulla questione del velo islamico perché "non facciamo parte di quella cultura. A volte il femminismo e l’emancipazione femminile vengono utilizzatiscusa per il razzismo"