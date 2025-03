Cultweb.it - Gli umani preistorici facevano strumenti con le ossa: la scoperta è importantissima

Leggi su Cultweb.it

Gli archeologi hanno fatto unastraordinaria nella Gola di Olduvai, in Tanzania. Un insieme diossei risalenti a 1,5 milioni di anni fa. Questa collezione, che include 27 frammenti didi ippopotamo ed elefante, risulta essere la più antica testimonianza nota diin osso, anticipando di circa un milione di anni le precedenti evidenze. L’analisi dei reperti suggerisce che i primi Hominini applicassero agliossei le stesse tecniche di scheggiatura utilizzate per la lavorazione della pietra, evidenziando un’evoluzione significativa nelle loro capacità cognitive e tecniche.Fino a oggi, gliossei più antichi conosciuti erano datati tra 250.000 e 500.000 anni fa e rinvenuti in siti europei. Questa nuovaestende di molto la linea temporale della tecnologia ossea e suggerisce che gli Hominini di 1,5 milioni di anni fa avessero già una comprensione avanzata della lavorazione dei materiali.