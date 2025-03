Ilgiorno.it - Gli studenti dell’Olivelli di Darfo Boario protagonisti del film “Ali di Lucciola“

Leggi su Ilgiorno.it

È stato presentato ieri il mediometraggio Ali diprodotto dall’associazione El Teler di Berzo Demo,in qualità di attori alcunidell’istituto Olivelli Putellli diTerme, diretti dal loro insegnante Francesco Leo. Il mediometraggio, che dura 35 minuti, racconta la storia di Giovanni: un ragazzo che si trova ad affrontare situazioni e dinamiche tipiche della fase adolescenziale, come il rapporto con i suoi coetanei, le difficoltà di fare amicizia, di sviluppare una propria identità e la nulla o scarsa capacità di dar vita a un proprio pensiero critico. "Si è deciso così di portare sugli schermi temi attuali e molto cari ai ragazzi, in particolare agli adolescenti, come il bullismo, il lutto, le perdite e l’amicizia - ha spiegato per El Teler, Lino Balotti -.