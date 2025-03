Calciomercato.it - Gli infortuni colpiscono tutti: UFFICIALE, strappo muscolare in Champions

Leggi su Calciomercato.it

Finora la stagione dell’Inter è stata piuttosto problematica per quanto riguarda gli. Ora l’emergenza è sulle corsie esterne, con Dumfries che è stato l’unico terzino di ruolo nella gara in casa del Feyenoord valevole per l’andata degli ottavi diLeague.Inter, emergenza esterni per Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.itMa il temaè decisamente più ampio, cioè coinvolge un po’ tutte le squadre di calcio sia italiane come straniere. Probabilmente è colpa delle troppe partite, e del fatto che ci si alleni, nel vero senso della parola, sempre meno.Per il ritorno la situazione in casa Inter dovrebbe migliorare, coi recuperi – già per sabato sera col Monza – sia di Carlos Augusto che di Zalewski. Impossibile invece il rientro di Federico Dimarco, improbabile quello di Matteo Darmian.