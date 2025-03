Modenatoday.it - Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

Leggi su Modenatoday.it

Sfilata di carri allegorici, musica, animazione: torna il Carnevale dei Ragazzi di PiumazzoDopo la festa di domenica scorsa, il Carnevale dei Ragazzi di Piumazzo torna per la sua 54ª edizione per la seconda giornata di festa in programma questa domenica. L’evento, che rappresenta un.