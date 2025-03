Ravennatoday.it - Gli attori improvvisati raccolgono quasi 2.500 euro per un progetto solidale

Sono stati consegnati mercoledì mattina in Comune, a Ravenna, i fondi raccolti dallo spettacolo di beneficenza "Re per una notte", andato in scena al Teatro Rasi lo scorso mese di ottobre. Si tratta di circa 2400che andranno in favore del"Don Matteo dopo di noi". Lo spettacolo è.