Gli amici sfilano in trattore per ricordare lo spalatore Alfredo Baroni

Si è svolto a Baiso il primo memorial(foto), deceduto per malattia a soli 51 anni nel gennaio scorso: straordinaria la partecipazione die colleghi che si sono uniti ai parenti per, un uomo buono, allegro e sempre disponibile con tutti. "Capita, a volte, di avere percezioni nette, assolute – spiega il sindaco d Baiso Fabio Spezzani - come se tutto si allineasse e tutti i punti si unissero per formare una completezza totalizzante. Ho avuto la sensazione che non poteva che essere ricordato così, tra i suoie i suoi parenti, tra il ristorante La Mandriola e le strade di San Cassiano e Levizzano, tra i trattori e le lame"., titolare del ristorante La Mandriola, da oltre 20 anni era lo ‘’ della neve nelle strade del comune di Baiso, sempre puntuale, disponibile e apprezzato da tutti gli abitanti.