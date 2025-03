Metropolitanmagazine.it - Glastonbury 2025 nella la line-up del festival Olivia Rodrigo, Neil Young, The 1975, Alanis Morissette, Charli XCX

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Annunciata la-up completa delcon relativo poster ufficiale delche si terrà dal 25 al 29 giugno nel Sommerset.I Thesaranno gli headr del primo giorno del weekendiero, nel quale vedremo anche Loyle Carner, Biffy Clyro,, Busta Rhymes, Gracie Abrams, Myles Smith, Franz Ferdinand. La band di Matt Healy starebbe al lavoro sul seguito di Being Funny In A Foreign Language del 2022, testimoniato dalle immagini condivise sui social. Per i fan il gruppo di Manchester avrebbe già condiviso una tracklist, e ci sarebbero voci su un possibile brano sulla storia tra il frontman e Taylor Swift. Recentemente la band è stata anche coinvolta in un battibecco pubblico con Azealia Banks e scagionata dalle responsabilità per il bacio sul palco di Healy e del bassista Ross MacDonald a unmalese, in segno di protesta contro le severe leggi anti-LGBTQ+ del Paese.