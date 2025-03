Lettera43.it - Glastonbury 2025, annunciati gli headliner: Olivia Rodrigo, Neil Young e 1975

Leggi su Lettera43.it

Gli organizzatori del festival, in programma dal 25 al 29 giugno a Pilton, nel Somerset britannico, hanno annunciato glidella nuova edizione. Attesa la banddel chitarrista Matt Healy, che suonerà sul Pyramid Stage venerdì 27, la rockstarcon i Chrome Hearts il giorno successivo eper l’ultimo appuntamento di domenica. Diffuso sui social anche il poster ufficiale del Festival a firma di Stanley Donwood, celebre per la sua collaborazione con i Radiohead. Smentiti dunque i rumors della vigilia, che avevano accennato anche la possibilità di vedere sul palco Taylor Swift, Sam Fender e persino Rihanna, al lavoro da tempo su un nuovo album per il suo ritorno in scena. Per quanto riguarda i biglietti, l’evento è già sold out da tempo: una nuova serie di ticket è prevista per aprile.