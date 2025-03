Quotidiano.net - Giustizia, la posizione dell’Anm: “Con il governo confronto schietto, restano le preoccupazioni”

Roma, 6 marzo 2025 – Rocco Maruotti, segretario, a Palazzo Chigi avete parlato due ore con ilper rimanere entrambi sulle stesse posizioni. Una sconfitta? “Non userei il termine sconfitta. A noi preoccupa il sistema costituzionale che verrebbe fuori dalla separazione delle carriere che ilporta avanti senza dubbi. Abbiamo messo in chiaro la nostracosì come Meloni la sua: vuole portare a casa la riforma nel più breve tempo possibile. C’è stato unmolto leale ma al contempo, ci siamo detti ciò che pensavamo, è stato uncordiale ma duro nei contenuti; abbiamo messo inchiavo senza riserve la nostra”. A proposito di riserve, si poteva provsare a limitare l’impatto della riforma sul sistema? Abbiamo detto subito che non eravamo andati lì per trattare perché non ne abbiamo titolo e non abbiamo nulla da dare in cambio.