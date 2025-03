Ilgiorno.it - Giussano, che impresa. Costa Masnaga al tappeto

di Antonella GalimbertiHa compiuto un’ilche ha vinto per 54-53 contro il fortissimo. Cifre incredibili per Magdalena Szajtauer (10 punti, 17 rimbalzi, 6 assist), Ilaria Bernardi (19 punti, 7 rimbalzi) e Marianna Zanetti (15 punti, 10 rimbalzi). La vittoria però è corale perché le foxes hanno difeso alla grande, concedendo 53 punti a uno dei più forti attacchi della Serie A2. "Ha pagato la scelta di alternare in difesa l’individuale alla zona - spiega il coach Alberto Mazzetti -, abbiamo retto l’urto a rimbalzo contro una formazione molto fisica. Il dato negativo sono le 20 palle perse, ma sappiamo che è un aspetto sul quale dobbiamo lavorare. È difficile perché giochiamo a ritmo alto, ma puntiamo a togliere gli errori di superficialità. Per quanto riguarda le individaulità va elogiata la polacca Szajtauer, che è stata solidissima, poi la giovane Zanetti che si è battuta con coraggio contro le lunghe del