Giuseppina Antonelli è il nuovo segretario generale del Comune di Cerveteri

Leggi su Ilfaroonline.it

, 6 marzo 2025 – Ildiha un. Si tratta della Dottoressa, entrata ufficialmente in servizio nella giornata di oggi, mercoledì 5 marzo. Succede a Daniela Ventriglia, trasferitasi in un altro.“Dopo un periodo di Segreteria vacante ed una serie di colloqui, siamo felici di poter annunciare ed avere ufficialmente in servizio il nostro, la Dottoressa, sino ad oggi titolare delle sedi dei Comuni di Monterotondo e Salisano – ha dichiarato il Sindaco diElena Gubetti – insieme al Vicesindaco Riccardo Ferri, in queste settimane abbiamo vagliato ed esaminato vari profili e quello della Dottoressaè quello che ci ha maggiormente colpiti per competenze e spessore degli incarichi precedentemente ricoperti.