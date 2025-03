Biccy.it - Giuria di Ne Vedremo Delle Belle: svelati i tre nomi

È arrivata la fumata bianca per il terzo nome che comporrà ladella prima edizione di Ne, il talent show (o come ama definirlo Carlo Conti, show-talent) con le showgirl del passato pronte a sfidarsi a colpi di stacchetti. Ai già confermati Christian De Sica e Mara Venier, si aggiunge anche Frank Matano. A fare il suo nome è stato Dagospia.Il nome di Frank Matano combacia effettivamente con la descrizione fatta ieri da Carlo Conti quando si è collegato in diretta Instagram con Alfonso Signorini e ha detto: “Inci sarà Mara Venier, Christian De Sica e un altro nome, ancora in trattativa, che porterà più colore e freschezza. Un personaggio più effervescente e comico”.Lo youtuber degli scherzi telefonici (che ha 35 anni, quindi per Rai1 è un neo-maggiorenne) non è nuovo a questo genere di ruolo: è già stato giudice di Italia’s Got Talent per ben 8 edizioni e ha condotto tre edizioni di LOL – Chi Ride è Fuori dopo aver partecipato alla prima.