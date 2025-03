Giubileo 2025 arriva l’Archeotram | il tram storico che fa scoprire le meraviglie storiche e archeologiche di Roma

Leggi su Funweek.it

Entro Pasquasi arricchirà di un nuovo servizio turistico e culturale:, una linea tranviaria pensata per farai passeggeri ledella Città Eterna.Iscriviti alla Newsletter Funweek, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a, clicca qui>> Un modo innovativo per coniugare il trasporto pubblico con un’esperienza culturale immersiva, offrendo sia ai residenti che ai visitatori un viaggio unico attraverso la storia millenaria di.Un percorso tra i simboli diseguirà un percorso studiato per toccare alcuni dei luoghi più emblematici della capitale. La linea partirà dalla stazione di Piramide, proseguendo verso il Colosseo, la Domus Aurea, per poi terminare la corsa a Palazzo Massimo, nei pressi della stazione Termini.