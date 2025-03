Ilrestodelcarlino.it - Girava per le vie del centro con addosso un bazar della droga, arrestato 38enne

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Porto Sant'Elpidio (Fermo), 6 marzo 2025 -nelcittà conun vero e proprio, ma quell’individuo sospetto non è sfuggito all’occhio attento e sempre presente dei carabinieri. E così, nella serata di ieri, a Porto Sant'Elpidio, i militari del Nucleo radiomobileCompagnia di Fermo, in collaborazione con quellistazione di Porto San Giorgio, hanno compiuto un intervento decisivo che ha portato all'arresto di un uomo di 38 anni, originario del posto, accusato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione si è svolta neldi Porto Sant'Elpidio, dove i militari, impegnati in un'attività di controllo del territorio, hanno fermato il sospettato, nei pressisua abitazione, per una perquisizione personale. Durante il controllo, i carabinieri hanno rinvenuto un consistente quantitativo di sostanze stupefacenti: ben 65 pasticche di ecstasy, suddivise in otto involucri di cellophane, e 65 grammi di cocaina, confezionati in quattro bustine di cellophane.