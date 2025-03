Ilgiorno.it - Giovanni Oggioni, chi è l’ex dirigente (ciellino) e amico di Bardelli finito ai domiciliari

Milano, 6 marzo 2025 – Uncomunale di lungo corso,doc, considerato «serio» e «affidabile» da chi ci ha lavorato a fianco in Comune. Almeno fino a ieri mattina, quando, 73 anni, in pensione dal 2021, èagli arrestinell’ambito delle inchieste della magistratura sull’urbanistica milanese. L’accusa formulata dal Giudice per le indagini preliminari ai sui danni è di depistaggio. Nei mesi scorsi, infatti,ha subito il sequestro di telefoni e computer, aveva consegnato ai magistrati le password con cui leggere quanto scritto nei suoi dispositivi ma nel frattempo ha provato a cambiare le stesse password collegandosi al suo cloud informatico e ha provveduto a cancellare tutti i messaggi contenuti negli stessi dispositivi posti sotto sequestro.